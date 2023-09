Zur wievielten Fahrt brechen wir heute auf? So lautete am vergangenen Freitag eine Frage auf dem sozialen Netzwerk Instagram im Status der Gaildorfer Hilfsgruppe „Easy“. Wer die Gruppe um Heiko Schmidt in den vergangenen Monaten, genauer gesagt seit März 2022, verfolgt hat, kennt natürlich di...