Die historische Haller Innenstadt ist ein Fest für die Augen. Doch auch der Hüftspeck kommt nicht zu kurz. Ein eindrucksvolles Angebot an nahrhaften Genüssen zum Mitnehmen oder zum Verschnabulieren vor Ort stellt einen vor die Qual der Wahl. Soll es türkisch, italienisch, asiatisch oder deutsch sein? Süß oder salzig? Üppig oder leicht? Traditionell oder lieber ein bisschen hip? Wollte man alle Tagesgastronomien zwischen Sankt Michael und Katharinenvorstadt beschreiben, würde das ein Buch füllen. Konzentrieren wir uns also auf die Schwatzbühlgasse und ihre Ausläufer, ein Revier, das vom hungrigen Volksmund aus gutem Grund liebevoll „Fressmeile“ genannt wird. Der Einstieg erfolgt über den Sulfersteg.

A bissle Senf

Am Haalplatz verköstigt Anneliese Merz ihre Kundschaft schon seit 1968, als Büdchen wie das ihre noch nicht hochtrabend „Food Trucks“ hießen, sondern schlicht und einfach „Imbiss“. Vom Schnitzelburger über Currywurst bis zum LKW mit ABS (Leberkäsweck mit a bissle Senf) gibt es in diesem Bollwerk des spontanen Futterns nichts, was es nicht gibt. Der mit Kreide an die Außenwand gemalte Spruch „Ein Leben ohne Fischbrötchen ist möglich, aber sinnlos“ würde in Hamburg keinem auffallen. In Hall tut er das schon.

Wo die beiden „ll“ herkommen

Ein paar Schritte weiter beginnt die Neuzeit. Das „Kahvallti“ hat vor kaum zehn Monaten eröffnet. Jerel Ciupke und Bülent Uymaz beglücken ihre Gäste mit einer großen Frühstücksvielfalt und angesagten „Bowls“. Die mit gesunden Snacks aller Art gefüllten „Schüsseln“ sind gewissermaßen die schicken Model-Schwestern des bräsigen Eintopfs.

Die hausgemachten Sesamringe hätten für Türken den gleichen Stellenwert wie Brezeln für die Süddeutschen, erklärt die 29-jährige Chefin den Hintergrund einer anderen Spezialität des Hauses. „Kahvalti“ bedeutet auf Türkisch übrigens „Frühstück“. Das zweite L haben die Betreiber dazugepackt, damit man aus dem Namen der gastlichen Stätte mit etwas gutem Willen das Wort „hall“ herauslesen kann.

Wer weiterspaziert, trifft auf die ganze Herrlichkeit der italienischen Küche. Im Buongiorno schwingt Antonietta Berardi seit 15 Jahren den Kochlöffel. Danach lockt die Bäckerei Brunner mit der perfekten schwäbischen Brezel, die sich durch dünne, krosse Ärmchen und einen runden Bauch auszeichnet. Die nächsten Stationen heißen Türkei und China. Dindar Musa Kadir versorgt die Haller seit 30 Jahren mit Döner von der Pute. Die Spieße, und das ist nicht selbstverständlich, werden im „Yan“ von Hand mit Fleisch bestückt, wie er betont. Jason Lee hat schräg gegenüber im „Asia Wok Dong Thanh“ 56 bewährte Gerichte auf der Karte, wie sie samt und sonders in allen China-Imbissen Deutschlands gefühlt schon immer unverändert verkauft werden.

Heimweh nach Hall

Ein Schlenker in die Schulgasse führt zum Café Heimweh, dessen Einrichtungsstil Barbie und Ken gefallen könnte. Chefin My Hanh Huynh nannte ihr vor zwei Jahren eröffnetes Frühstückscafé so, weil sie sich auf Reisen tatsächlich nach ihrer Heimstadt Hall gesehnt hat. „Das Besondere an uns ist die Vielfalt unserer Karte und unserer Mitarbeiter“, sagt die 26-jährige Gastronomin. Getränke wie Café Rosé und Lavendel Latte wecken Begehrlichkeiten, es gibt „Toasted Breads“, reichhaltige „Heimweh-Platten“, sehenswerte Torten und Detox-Getränke, die Gifte aus den Körpern geplagter Stadtbewohner ziehen sollen.

Der Weg führt vorbei an der Eisdiele Simonetti zur jüngsten Gastro in der Schwatzbühlgasse. Volker Dürr, Chef des Hotels Hohenlohe, und Günter „Johnny“ Wagner haben das Frühstücks- und Tagescafe „VoJo“ in den ehemaligen Räumen der Bäckerei Mack am 22. April eröffnet. Klein, aber fein präsentiert sich die Karte, auf der Veganer nicht lange nach einem Lieblingsgericht suchen müssen. Wie das „Kahvallti“ und das „Heimweh“ ist auch das „VoJo“ Vertreter einer neuen, jungen Gastro-Generation. Das reizvolle Kontrastprogramm dazu bietet das Conditorei-Café Hammel in der Schulstraße. Seine Familie führe das Haus seit 63 Jahren, sagt Inhaber Oliver Walz. Vor allem Touristen und Besucher der Freilichtspiele wüssten das traditionelle Ambiente zu schätzen.

Zwei Ladenräume in der Schwatzbühlgasse stehen derzeit leer: Ein ehemaliges Modegeschäft, das erst Anfang Juli nach vielen Jahren schloss, und ein vormaliges Imbisslokal. Der ehemalige Inhaber von „Big Russel“, Uwe Rößler, bekocht weiterhin die Gäste des Restaurants am Golfplatz in Dörrenzimmern.