Während am Samstag, 16. September, der „World Cleanup Day“ stattfindet, die größte Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung, ruft auch die Initiative „Natürlich Gaildorf“ am Samstag zur Stadtputzete auf. Unter dem Motto „Sauber bleiben“ soll die Innenstadt gereinigt werden. Der Fokus liegt auf Zigarettenstummeln, wobei auch anderen Müll eingesammelt wird. „Alle sind herzlich eingeladen, egal ob groß oder klein“, heißt es in einer Mitteilung. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Marktplatz in Gaildorf.

Alle Utensilien zum Sammeln werden gestellt. Wer hat, kann kleine Eimer mit Deckel zum Sammeln mitbringen. Joghurt-Eimerchen haben sich vor allem für Zigarettenstummel bewährt. Dünne Gartenhandschuhe sind ebenfalls empfehlenswert. Im Anschluss an die Sammlung gibt es eine kleine Stärkung. „Wir freuen uns jetzt schon darauf, unsere Stadt gemeinsam ein Stückchen sauberer zu machen“, schreibt die Initiative.

2022 beteiligten sich fast 15 Millionen Menschen weltweit in mehr als 190 Ländern am „World Cleanup Day“. Sie setzten durch ihre „Cleanups“, Müllsammelaktionen, ein Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie Welt.

Kostenlos LEDs tauschen

Um 16 Uhr geht es im Sinne der Nachhaltigkeit weiter. Im Alten Schloss hat die Stadtverwaltung einen Fachvortrag zum Thema „Energiesparen“ vom Energiezentrum Wolpertshausen organisiert.

Darüber hinaus ist es möglich, kostenlos alte Lampen gegen LED-Lampen auszutauschen. „Neben einem um bis zu 80 Prozent geringeren Stromverbrauch haben LED-Leuchtmittel auch eine wesentlich höhere Lebensdauer“, heißt es in einer Mitteilung. Folgende Fassungen sind verfügbar: E27, E14 und GU10. Pro Person können drei Leuchtmittel eingetauscht werden, solange der Vorrat reicht. Vor Ort wird Fachpersonal von EP:Brodhag anwesend sein und bei Fragen rund um den Austausch unterstützen.