„Ein Gericht muss fair bleiben und darf sich nicht von Emotionen leiten lassen“, sagte der Vorsitzende Richter. Es lägen keine Haftgründe mehr vor, zeigte er sich überzeugt. Zu einem späteren Zeitpunkt muss die Frau die Haftstrafe dennoch antreten, dann ist nach Angaben ihrer Verteidigerin aber auch ein direkter Freigang möglich.

Diehatte eingeräumt, ihr Neugeborenes auf einem Weg am Stadtrand von Schwäbisch Hall zurückgelassen zu haben . Die Tat hatte sie in der Verhandlung als „riesengroßen“ bezeichnet. Der Säugling war Anfang September 2021 von einer Spaziergängerin entdeckt und ins Krankenhaus gebracht worden. Am selben Morgen hatte die Mutter ihr Baby nach eigener Aussage alleine zu Hause bekommen und die Geburt. Sie hatte sich erst mehrere Wochen später bei der Polizei gemeldet.