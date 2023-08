Seit 1985 war Dr. Jochen Heilenmann in seiner Praxis in der Michelfelder Bürkhofstraße 4 für seine Patienten da. Nun möchte der Allgemeinmediziner beruflich kürzertreten. „Mit 72 Jahren ist es einfach an der Zeit. Ich gebe meine Kassenzulassung ab“, sagt Heilenmann gegenüber unserer Zeitu...