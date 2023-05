„Stylisches und Schönes für Drinnen und Draußen“, so lautet das Motto der Haus- und Gartenausstellung auf Schloss Hohenstadt in Abtsgmünd. Sie ist ab Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, geöffnet.

60 Aussteller in Hohenstadt erwartet

Die Familie Graf Adelmann erwartet 60 Ausstellerinnen und Aussteller. Diese präsentieren in den Gebäuden und im Schlossgarten ihre Erzeugnisse und Produkte in den Bereichen Pflanzen, Gartentechnik, Metall, Keramik, Holz, Mode, Schmuck, Deko, Köstlichkeiten und Kunst. Besucherinnen und Besucher können sich hier Ideen und Anregung für ihr Zuhause holen. Nebenbei kann das geschichtsträchtige Areal mit Schloss, Wahlfahrtskirche, Fruchthaus, Lusthaus, Schlossgarten und Eiskeller besichtigt werden.

Die um 1690 umgebaute „Burg und Veste Hochstatt“ beeindruckt durch ihre Lage hoch über dem Kochertal. Der Heckengarten gehört zu den ältesten in ganz Europa.

Historische Tänze von Staufersaga Schwäbisch

Beginn ist am Donnerstag, 18. Mai, um 14 Uhr im Schlosshof mit einer Begrüßung von Gräfin Anne Adelmann, Veranstalterin der Haus- und Gartenausstellung. Kaffee und Kuchen gibt es täglich im Eiskeller. Der Fußballverein Hohenstadt bewirtet mit Wurst und Getränken am Freitag, Samstag und Sonntag vor dem Eiskeller. Am Donnerstag sowie Sonntag sind historische Tänze des Vereins Staufersaga Schwäbisch Gmünd im Heckengarten zu erleben.

Info Die Haus- und Gartenausstellung ist wie folgt geöffnet: Donnerstag,11 bis 20 Uhr; Freitag, 14 bis 20 Uhr; Samstag, 11 bis 20 Uhr; Sonntag, 11 bis 17 Uhr. Für Kinder bis 16 Jahren ist der Eintritt frei. Weitere Infos auf www.GrafAdelmann.de. Dort könenen sich Interessierte auch für den Newsletter anmelden.