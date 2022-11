Es zieht zahlreiche Menschen am Donnerstagabend auf den Haller Marktplatz, viele Familien mit kleinen Kindern, zahlreiche Senioren und auch Berufstätige. Während die einen sich ihr Abendbrot an den Ständen aussuchen, nehmen andere am Rand Aufstellung, um eine gute Sicht zu haben. Fast jeder hat e...