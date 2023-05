Die Große Treppe vor St. Michael ist am Samstagabend voll. Die Zuschauer drängen sich dich an dicht, um den Fackeltanz und die Ehrungen der Haller Sieder mitzubekommen. Und der Hoolgaaschtschreck darf natürlich auch nicht fehlen. Ebenso lässt das Wetter die Sieder beim diesjährigen Kuchen- und Brunnenfest nicht im Stich. Bis in den frühen Morgen hinein wird außerdem auf dem Haalplatz beim Gockel gefeiert.

Wie es heute und morgen im Programm weitergeht:

Sonntag

7 Uhr: Böllerschießen der Schützenkompanie

9 Uhr: Brunnenzug des Großen Siedershofs durch die Stadt

10 Uhr: Festgottesdienst in St. Michael mit dem Großen Siedershof und den Partnerstädten

10 bis 17 Uhr: Das Hällisch-Fränkisches Museum (HFM) mit der Abteilung Hall und das Salz ist geöffnet

11 Uhr: Historisches Programm auf dem Marktplatz. Bittgesuch, Präsentation des Siederskuchens, Siederstänze, Markttreiben, Gerichtsszene und vieles mehr. Eintritt frei. Ende circa 12.15 Uhr

11 bis 17 Uhr: Schausieden am Haalbrunnen auf dem Haalplatz

12 bis 18 Uhr: Prägen von Gedenkmedaillen und Verkauf von Siederskuchen auf dem Haalplatz

12 bis 18 Uhr: Lagerleben von Haalunkel und Haalgschrey auf dem Grasbödele

14 bis 16 Uhr: Das Haalamt beim Haalplatz ist geöffnet. Kleine Ausstellung zur Siedersgeschichte

14.30 Uhr: Ehrungen des Kleinen Siedershofs und Taufe der Jungsieder auf dem Marktplatz

15 Uhr: Historisches Programm auf dem Grasbödele. Tanz Kleiner und Großer Siedershof, Nachstellen Mühlenbrand mit Rettung der Müllersfamilie, Salzkaufmannsszene, Salzsieden, Salutschießen.

Nur Mühlenbrand: Eintritt drei Euro/Kinder 6 bis 15 Jahre zwei Euro/Kinder bis 5 Jahre frei; Kombiticket mit Festplatz abends: Eintritt sechs Euro/Kinder 6 bis 15 Jahre drei Euro/Kinder bis 5 Jahre frei.

17 Uhr: Öffentliche Stadtführung „Mit einem Sieder durch die Stadt“ (ohne Haalamt). Treffpunkt: Tourist Information Hafenmarkt 3. Gebühr sieben Euro/ ermäßigt vier Euro/Kinder unter 12 Jahre frei

18 Uhr: Musikalischer Abschluss auf dem Marktplatz mit dem Kleinen und Großen Siedershof. Eintritt frei

20 bis 24 Uhr: Live-Musik auf dem Festplatz Haalplatz mit Shadows Revenge/Eintritt sechs Euro

Montag

10.30 Uhr: Öffentliche Stadtführung „Mit einem Sieder durch die Stadt“ (mit Haalamt zuzüglich ein Euro). Treffpunkt: Tourist Information Hafenmarkt 3. Gebühr sieben Euro/ermäßigt vier Euro/Kinder unter 12 Jahre frei

11 bis 16 Uhr: Schausieden am Haalbrunnen auf dem Festplatz Haalplatz

11 bis 16 Uhr: Prägen von Gedenkmedaillen und Verkauf von Siederskuchen auf dem Haalplatz

11.30 Uhr: Tanz des Kleinen Siedershofs auf dem Festplatz Haalplatz. Eintritt frei

13.30 Uhr: Stationentheater von Haalunkel und Haalgschrey ab Marktplatz. An sieben Stationen in der Altstadt werden Theaterszenen aus dem Alltagsleben im mittelalterlichen Hall dargestellt. Dauer circa eineinhalb Stunden. Gebühr acht Euro/ermäßigt fünf Euro/Kinder unter 12 Jahre frei

15 Uhr: Tanz des Großen Siedershofs auf dem Festplatz Haalplatz mit Salutschießen zum Abschluss des Festes. Eintritt frei