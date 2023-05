In diesem Jahr fahren die Haller Sieder wieder volles Geschütz auf. Bei strahlendem Sonnenschein gibt der Magistrat am Sonntagvormittag dem Bittgesuch der Haller Sieder statt: Das Kuchen- und Brunnenfest kann stattfinden. Die Schützenkompanie der Haller Salzsieder gibt Salutschüsse aus alten Vorderlader-Büchsen ab. Im Rahmen des historischen Programms werden auf dem Marktplatz Gerichtsszenen aus dem Mittelalter nachgestellt. Sogar der Kaiser ist dabei anwesend.

Harte mittelalterliche Gepflogenheiten

Bei der Rechtssprechung ging es zu Zeiten des Haller Salzsieder nicht immer gerecht zu. Das zeigen Gerichtsszenen auf dem Marktplatz am Sonntag. Maria Leimer soll gestohlen haben und war unzüchtig. Dafür kommt sie an den Pranger und danach in den Schuldturm.

Außerdem heißt es am Sonntagnachmittag für so viele Täuflinge wie noch nie: „Dreimol gnetzt, dreimol gspretzt, zum Siedershof g‘hört ihr jetzt.“

Papierkanonen böllern bei herrlichstem Frühsommerwetter

Traditionell marschieren die Salzsieder am Pfingstsonntag auf dem Haller Grasbödele auf. Dort wird musiziert, exerziert und mit alten Kanonen Salut geschossen.

Und zum Glück schaffen es die Sieder auch heuer wieder, die Müllerfamilie aus der brennenden Mühle zu retten. Die Aufführung des Stadtmühlenbrands von 1316 ist jedes Jahr an Pfingsten ein Highlight des Haller Kuchen- und Brunnenfestes. Weil der Hahn im Dachgeschoss der Mühle schrie, konnten die Sieder den Müller und seine Familie vom Kocher aus retten.