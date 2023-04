Beim Haller Frühling am 29. und 30. April soll die ganze Familie ein abwechslungsreiches Wochenende voller Spaß, kulinarischer Genüsse und bunter Unterhaltung erleben können. Die Einzelhändler in der Innenstadt und in den Handelszentren Schwäbisch Halls und im Kerz begrüßen den Frühling mit zahlreichen Aktionen und Angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Am Sonntagabend startet der Haller Frühling, der in Kooperation mit dem Händlerverein Schwäbisch Hall aktiv stattfindet, bei der Maihocketse auf dem Marktplatz den Wonnemonat Mai. Mit dem Frühlingsfest am Samstag, 29. April, beginnt das Festwochenende um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Ab 19 Uhr soll DJ Alex Graf für gute Stimmung sorgen.

Der Kinderflohmarkt findet in diesem Jahr am Sonntag statt. In der Gelbinger Gasse können von 12 bis 17 Uhr Kinderkleidung, Spielzeug und viele weitere Produkte von Kindern für Kinder angeboten werden. Kinder bis 17 Jahre können kostenlos und ohne Anmeldung teilnehmen.

Probefahrten mit dem Bike

Aktionen rund um das Thema „Fahrrad“ sollen Lust auf Bewegung machen. Beim Fahrrad-Parcours des ADFC im Froschgraben können Geschicklichkeit und Schnelligkeit getestet werden. Fahrräder von 2-Rad-Zügel stehen für Testfahrten bereit und E-Bikes von e4.bike und eBOX können ausprobiert werden. Ab 19 Uhr stimmt die Band „threepounds“ auf dem Marktplatz zum Tanz in den Mai ein.

Mit Aktionen, Verkostungen und Angeboten für Jung und Alt starten die Geschäfte in der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag ab 12 Uhr. Auf dem Grasmarkt, Sparkassenplatz und am Dietrich-Bonhoeffer-Platz sowie in den Handelszentren Ost, West und Kerz gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit kleinen und großen Aktionen, Verkostungen, Musik und reizvollen Rabatten. An beiden Tagen kann das Parkhaus der Bausparkasse kostenlos genutzt werden.

Von 12 bis 17 Uhr gehört die Bühne den Vereinen, Tanzschulen und Sportanbietern aus Hall, die zeigen, was die Region sportlich und musikalisch zu bieten hat. Es singen, spielen oder tanzen unter anderem die TSG Hall, Tanzsport Grün-Weiß, Tanzschule Tobias Egger und Tanzschule Schwarzenhölzer, die Kinder vom Kinderturnen des TSV Sulzdorf, die Judoabteilung der TSG Hall und das Stadtorchester Schwäbisch Hall.