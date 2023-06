91 000 Freizeitfahrzeuge, darunter etwa 24 500 Wohnwagen und 66 500 Wohnmobile, wurden 2022 in Deutschland neu zugelassen. Es ist das drittbeste Ergebnis aller Zeiten, schreibt der Caravaning Industrie Verband. Dennoch waren es deutlich weniger Zulassungen als in den Vorjahren. Als Hauptgrund dafür nennt der Verband Lieferengpässe.

Die fünf beliebtesten Ziele für Camping in Europa

Ob als Einsteiger oder „Wiederholungstäter“ – wer mit seinem Camper direkt von zu Hause aus starten möchte, hat von Hohenlohe aus die Qual der Wahl. Denn einige der schönsten Camping-Reiseziele sind relativ gut und schnell zu erreichen. Zu den fünf beliebtesten Ländern gehören ganz klar Italien und Kroatien. Mediterranes Essen, die Berge oder auch das Meer locken viele Camping-Freunde dorthin. Aber auch Frankreich, mit seinen vielfältigen Landschaften, und Spanien, das auch in der Nebensaison milde Temperaturen verspricht, gehören in die Aufzählung. Und zu guter Letzt natürlich Deutschland. Schließlich hat es sowohl für den Kurztrip als auch für einen längeren Urlaub eine ganze Menge zu bieten: Von schönen Landschaften und Städten über Seen und Berge bis hin zum Meer ist alles dabei – natürlich mit einem jeweils passenden Angebot an Freizeitaktivitäten.

Wohnmobil-Führerschein: Die Sache mit dem Lappen ...

Wohnmobil: Seit der Einführung des Buchstabensystems im Jahr 1999 dürfen mit einem Pkw-Führerschein (Klasse B) nur noch Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht gefahren werden. Für Wohnmobile über 3,5 Tonnen und mit bis zu 7,5 Tonnen wird ein Führerschein der Klasse C1 benötigt. Achtung: Das zulässige Gesamtgewicht bedeutet das Leergewicht des Fahrzeuges plus die maximale Zuladung. Anders gesagt: So viel darf das Wohnmobil maximal wiegen, nachdem es vollständig beladen und die Tanks aufgefüllt wurden sowie sämtliche Passagiere an Bord sind.

Für Beginner: Dachzelt oder ausgebauter Van?

Je nachdem, ob ein kurzer Campingausflug oder eine langfristige Reisetour geplant ist, ist die eine oder andere Möglichkeit besser geeignet. Auf der einen Seite kann ein Dachzelt schnell und einfach aufgebaut werden (auf fast jedes vorhandene Auto!) und ist zudem kostengünstiger als ein komplett ausgebauter Camper. Und trotzdem kann ganz unkompliziert auf jedem beliebigen Campingplatz geurlaubt werden. Allerdings biete ein eigener Van auch noch einige Vorteile: Es ist kein großer Aufbau vor der Abfahrt nötig, man hat mehr Platz als in einem Dachzelt sowie meist eine integrierte Campingküche und er ist langlebiger und meist etwas „heimeliger.“