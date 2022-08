Ein Holzstapelbrand sorgte in der Nacht zum gestrigen Freitag für einen Großeinsatz der Mainhardter Feuerwehr. Kurz nach 23 Uhr am Donnerstagabend brach das Feuer an der B14 auf einem Parkplatz zwischen Bubenorbis und Aschenhütte aus. Die Feuerwehr Mainhardt war mit acht Fahrzeugen und 85 Einsat...