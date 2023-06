In der Gaildorfer Gerüchteküche gart gerade eine Ente. In den sozialen Medien wird behauptet, die städtischen Grillplätze seien ab diesem Wochenende aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze gesperrt. Stadtsprecher Daniel Kuhn hat die Falschmeldung in den sozialen Medien bereits dementiert. Die Grillplätze blieben aktuell geöffnet, erklärte er gegenüber unserer Zeitung. Sollte die Trockenheit anhalten, sei die Schließung ab nächster Woche geplant.

