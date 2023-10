„Das ist was besonders“, freut sich Thomas Wolf, Juniorchef des Landhauses Wolf in Hessental. Sein Gourmet-Restaurant Eisenbahn wurde vom Gault&Millau in der Bewertung aufgestockt – von zwei schwarzen Kochmützen zu zwei roten.

Beim Gault&Milliau handelt es sich nach dem Guide Michelin um den ...