In einem Brief aus der Haftanstalt, den er an das Heilbronner Schwurgericht geschickt hat, bestreitet der Angeklagte Tommy P. alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Gleichzeitig äußert er Parolen von Verschwörungstheoretikern gegen die „Regierung“ und nennt die Justiz „verlogen“. Ein im Geri...