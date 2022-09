Der Heilbronner Schwurgerichtsprozess gegen den 35-jährigen Angeklagten Tommy P., der den Gasanschlag am Steinernen Steg verübt haben soll, kommt nur in kleinen Schritten voran. Unklar ist bisher, welche Menge an chlorhaltiger Flüssigkeit im Eingang des Hauses ausgegossen wurde.