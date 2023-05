Ein stark alkoholisierter Mann wollte am Freitag in einem Markt in der Johanniterstraße seinen Einkauf bezahlen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung realisierte der 57-Jährige nicht, dass ihm sein Rückgeld durch einen Automaten ausgehändigt wurde.

Als eine Angestellte dem Mann zu Hilfe kommen wollte, wurde sie von diesem unvermittelt angegriffen und geschlagen. Dem Mann wurde Hausverbot erteilt. Er muss mit einer Anzeige rechnen.