In der Nacht zu Montag musste in Schwäbisch Gmünd ein 21 Jahre alter Mann die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Er hatte am Sonntagnachmittag mehrere Personen im Bereich der Sport- und Freizeitanlagen in der Nepperbergstraße angepöbelt. Dabei schlug er gegen 17.30 Uhr im Verlauf einer 17-Jährigen ins Gesicht und lieferte sich eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 18-Jährigen.

Gegenüber der Polizei Auskunft verweigert

Wie sich herausstellte, stand der mit mehr als zwei Promille alkoholisierte 21-Jährige auch unter Drogeneinfluss und verweigerte gegenüber den Polizisten seine Personalien zu nennen. Im Anschluss leistete er gegen die polizeilichen Maßnahmen mehrfach Widerstand und versuchte dabei auch an die Pistole einer Polizistin zu gelangen. Am Ende wurde er unter heftigen Beleidigungen in die Zelle gebracht, woebei er sich erneut wehrte. Wie sich herausstellte hatte der 21-Jährige vor der Auseinandersetzung in einer Wohnung eine Bankkarte entwendet, die bei ihm gefunden wurde. Auch dafür wird er sich verantworten müssen.