Mancher Gschwender weiß nicht, was in Gschwend alles geht“, merkte Bürgermeister Christoph Hald gegen Ende der lebhaften Gesprächsrunde an. Zum offenen Austausch im Foyer der Gemeindehalle waren alle ehrenamtlich und beruflich Tätigen im Bereich von Gesundheit und Pflege eingeladen worden – ...