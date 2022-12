In Sulzbach-Laufen wird man angegrinst beziehungsweise grimmig angeschaut, wenn man zu schnell ins Dorf hineinfährt. In Gaildorf leuchtet ein „Psst. Langsamer“ auf und in Fichtenberg muss man sich noch auf eine Botschaft einigen. Sicher ist nur, dass an den Ortseingängen von Mittelrot bald zwe...