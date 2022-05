Wer sich in Lappeenranta ins Auto setzt, erreicht Russland in nur 25 Minuten. Bürgermeister Kimmo Jarva spricht über die Lage in der Haller Partnerstadt. Die könnte sich zuspitzen, da Russland Reaktionen auf einen Nato-Beitritt Finnlands androht.

Was denken die Einwohner Lappeenrantas vom angestr...