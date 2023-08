Die 1071 Mitglieder der Raiffeisenbank Tüngental halten insgesamt 5246 Genossenschaftsanteile. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf insgesamt 112 000 Euro. Davon werden 24 700 als Bardividende an die Mitglieder ausgezahlt. 35 000 Euro fließen in die gesetzlichen Rücklagen, 52 000 in an...