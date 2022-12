Ein Streifenwagen in der Gaildorfer Bahnhofstraße. Das Foto entstand zwei Tage nach einer Razzia in einer Wohnung in dem Gebäudekomplex gegenüber. Sie war von einer Gruppe von Kosovo-Albanern angemietet worden, die sich auf das Knacken von Bankautomaten mithilfe von hydraulischen Spreizern spezialisiert hatten. © Foto: Richard Färber