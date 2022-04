Gedenkstein in Oberrot enthüllt

Das Gedenken an Franciszek Gacek hat jetzt einen Ort. An der Straße zwischen Mannenweiler und Wolfenbrück wurde am Samstag ein Gedenkstein mit Infotafel enthüllt. Vor 80 Jahren ließen die Nazis dort den jungen polnischen Zwangsarbeiter hinrichten, weil er eine Deutsche liebte.