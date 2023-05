In Gedenken an: Restaurant Herrengass, Gasthaus Stern, Gasthof Ochsen und Gasthaus Hecht“ – diese Aufschrift war am 1. Mai auf einem Schild am Kreisverkehr zum neuen Wohngebiet Badsee zu lesen. In der Tat: Bei den Gastronomie-Betrieben in Gschwend hat sich in den vergangenen Monaten einiges geta...