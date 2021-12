Auf große Erfolge der C- und B-Jugendlichen in den vergangenen Jahren kann die SGM Eutendorf/Unterrot/Ottendorf nicht zurückblicken. Angesagt waren eher Niederlagen statt Siege. Das änderte sich mit der laufenden Saison 2021/22, als die jungen Fußballer in die A-Jugend wechselten und neue Spiele...