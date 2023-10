„Gaildorf chillt war wieder ein voller Erfolg. Rund 2000 Menschen waren am Gaildorfer Kirchberg unterwegs und konnten den Wald und die Natur erleben, entspannen und an den über 30 Stationen aktiv werden“, zieht die Erste Beigeordnete Tanja Ritter Bilanz zum vergangenen Sonntag. Allein beim Gaildorfer Nachtwächter Siegfried Engel waren es teilweise über 30 Zuhörerinnen und Zuhörer, die seinen Gaildorfer Märchen lauschten, heißt es von der Stadtverwaltung. Der Pippi-Langstrumpf-Baum, der Seilgarten, aber auch Radio StHörfunk und die Kopfhörerparty waren Besuchermagnete. Das gute Wetter tat das Übrige, so dass schon kurz nach Beginn um 12 Uhr die Menschen in Richtung des Geologischen Pfades strömten. Ab 14 Uhr waren die Parkplatzkapazitäten am Hallengelände belegt.