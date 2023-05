Liegt in den unergründlichen Tiefen des Gaildorfer Stadtsäckels womöglich noch Geld herum, von dem niemand weiß? Die Frage kam in der letzten Gemeinderatssitzung auf, als Silke Manderscheid in der Gemeinderatsfragestunde ein eigentlich längst ad acta geglaubtes Thema zur Sprache brachte. Die S...