„Lieben, wen man will und sein können, wer man ist“ – unter diesem Motto demonstrieren Angehörige der LGBTQIA+-Gemeinschaft am Samstag in der Haller Innenstadt. Start der Demonstration ist um 14 Uhr am Landratsamt in der Gelbinger Gasse. Es folgen Zwischenstationen am Marktplatz und am Diet...