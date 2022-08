Der Blick auf die beiden Wracks zeigt, in welchem Maß bei Frontalzusammenstößen mittlerweile Menschenleben geschont werden. Am Donnerstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, hat ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der Landesstraße von Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim unterwegs war, beim Abb...