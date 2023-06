Die längsten Tage des Jahres, lauschige Nächte, gute Laune und – sofern das Wetter mitspielt – ganz viel Sonnenschein, Partystimmung und Outdoor-Action. Im Juni liegt einem gefühlt die Welt zu Füßen, denn gerade im Freizeitbereich ist in Hohenlohe und Umgebung vieles geboten. Wer noch Tipps oder weitere Punkte für seine Sommer-Bucket-List braucht, findet sie vielleicht unter diesen acht Ideen:

1. Der Klassiker: eine Radtour starten

Mit dem Fahrrad die Natur genießen – das geht alleine, zu zweit, mit der Familie oder in der Gruppe. Die Tour ist also nicht nur eine kleine Auszeit und sportliche Herausforderung für einen selbst, sondern kann auch als Event mit Freunden gesehen werden. Ob man von zu Hause aus startet oder die Räder einpackt, um eine besonders schöne Strecke weiter weg zu erkunden, ist dabei zweitrangig. Im Mittelpunkt steht: in die Pedale treten und dabei die frische Luft einsaugen. Das geht natürlich sowohl mit dem klassischen Rad oder aber einem E-Bike.

Extra-Tipp zum Touren-finden: Apps wie „Komoot“ zeigen unterschiedliche und sicherlich auch neue Fahrrad- und Wanderrouten direkt vom ausgewählten Startpunkt aus an, außerdem, wie lange man durchschnittlich benötigt und welchen Schwierigkeitsgrad die Strecke hat. So wird die Entdeckungstour durch die Region ganz leicht!

2. Ahoi, Herr Kapitän: Kanufahren

Apropos, Entdeckungstour: Die Wege und Straßen an Kocher, Jagst und Tauber entlang sind vielen bereits bekannt. Aber wie anders die Gegend vom Fluss aus betrachtet wirkt, sollte jeder mal erlebt haben. Warum also nicht mal eine Kanutour auf den Flüssen unternehmen, solange der Wasserpegel Anfang des Sommers noch mitspielt? Zahlreiche Anbieter im Hohenlohekreis, Landkreis Hall und im Main-Tauber-Kreis haben ihre Flotte bereits wieder fit gemacht, um die Boote zu verleihen. Auch hier unterscheiden sich die Strecken sehr: Von kurzen, gemütlichen Abschnitten bis hin zu mehreren Kilometern den Fluss hinab, mit anschließendem Abholen oder Grillen am Ende der Tour, ist sicherlich für jedes Fitnesslevel etwas dabei.

3. Körbe werfen, baggern und mehr

Es muss nicht immer Fußball sein. Wer sich sportlich betätigen möchte, sollte sich unbedingt auch die anderen Ballsportarten ins Gedächtnis rufen. An vielen Sportplätzen gibt es beispielsweise einen Basketballkorb, der in der Freizeit genutzt werden kann. Genauso sind vielerorts öffentliche Tischtennisplatten zu finden. Viel mehr als eine Wiese oder eine ebene Fläche braucht es nicht, um sich zu zweit mit dem Volley- oder Federball ein spannendes Duell zu liefern. Genauso wird es immer beliebter, das „Ei“, also den Ball der zum Football spielen verwendet wird, hin und her zu werfen. Neben dem sportlichen Aspekt steht dabei auch immer der Funfaktor im Fokus. Also, Bälle geschnappt und ab nach draußen!

4. Zeit unter dem Sternenhimmel verbringen

Dabei könnte es zwar etwas frisch werden. Aber dick eingemummelt mit einer Decke sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Lohnen tut sich so ein nächtlicher Abstecher in die Natur allemal, sofern man eine sternenklare Nacht erwischt. Wichtig: Um möglichst viele Sterne am Himmel zu sehen, muss schon etwas Abstand zu starken Lichtquellen gehalten werden. Also eher raus aus der Stadt und rein in die Natur. Aber bitte nicht einfach irgendwo ins Feld oder auf fremde Wiesen legen, sondern lieber öffentlich zugängliche Plätze wie Aussichtspunkte und Co. dafür aufsuchen.

5. Theater oder Kino mal Open-Air

Nicht nur Sterne am Himmel, sondern auch Stars auf der Bühne oder der Leinwand lohnt es sich im Sommer anzuschauen. Auch das hat die Region vielerorts zu bieten. Klassische Theateraufführungen, schwungvolle Musical-Darbietungen oder Stücke für die ganze Familie können bereits im Juni auf verschiedenen Freilichtbühnen genossen werden. In einigen Städten und Gemeinden locken Open-Air-Kino-Events. Dort flimmern erfolgreiche Blockbuster über die Leinwand. Die besonderen Locations, von der Burgruine über den Schlosshof, machen den Charme dieser Veranstaltungen aus. Eine solche Vorführung gehört eigentlich auf jede Sommer-Bucket List.

6. Die Facetten der Kunst erleben

Das geht quasi direkt vor der Haustüre und vor allem auch ganz egal, ob die Sonne scheint, es besonders heiß oder trüb und regnerisch ist. Denn in Hohenlohe warten einige Museen und Ausstellungen darauf, entdeckt zu werden. Die Range reicht dabei von Werken, die weltweit beachtete Künstler geschaffen haben, bis hin zu Gemälden, Plastiken oder Fotografien, die von Menschen aus der Region erstellt wurden. Warum also nicht mal ein bis zwei Stunden Zeit nehmen und sich in der Kunst verlieren? Wer auf der Suche nach einer passenden Ausstellung in Hohenlohe und Umgebung ist, kann auf Seite 30 vorbeischauen. Dort sind einige aufgelistet.

7. Tourist in der eigenen Stadt sein

Klar, jeder kennt irgendwann die eigene oder nächstgelegene Stadt wie seine Westentasche. Aber warum kommen eigentlich so viele Touristen nach Hall? Was macht Öhringen zum Anziehungspunkt? Und wieso ist Bad Mergentheim einen Trip wert? Wer das erfahren möchte, sollte sich einfach mal den Touristen anschließen. Bei Gesprächen mit den „Fremden“ zeigt sich oft, wie anders sie die Stadt erleben. Mit Sicherheit lernt man bei Führungen, Vorträgen oder Aktivitäten zudem nochmal Neues, kann sein Wissen zu Traditionen vertiefen oder die besonderen Erzeugnisse aus der Region direkt von den Herstellern genießen.

8. Musik im Fokus: ein Festival besuchen

Egal ob Tagesticket, Wochenend-Veranstaltung oder mehrtägiger Trip mit Campen direkt am Gelände – ein Festivalbesuch sorgt meist nicht nur für eine gute Zeit, sondern auch für zahlreiche Erinnerungen. Bei der Lieblingsband vor der Bühne abrocken, mit den besten Freunden das Zeltlager aufschlagen oder einfach nur die Atmosphäre unter tausenden Feiernden genießen – das alles ist dabei möglich, auch in der Region. Von Rock über Klassik bis hin zu Pop oder Elektro ist von so ziemlicher jeder Musikrichtung ein Event geboten, das auf die Sommer-Bucket List für dieses Jahr gehört.