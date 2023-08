Es ist nicht übertrieben: Dietrich Böltz lebt in einem Schlösschen. Sein großes Haus gehört zu sechs Adressen in Schwäbisch Hall, die als Straßenbezeichnung den Begriff „Ackeranlagen“ tragen. Wer auf seiner Terrasse im Obergeschoss sitzt, hat den Eindruck, Vögeln und Eichhörnchen in die...