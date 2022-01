Musumsreif im Wortsinn ist das alte Gebäude in der Flurstraße in Gaildorf Reippersberg. Schon vor Jahren hatte Ernst Kronmüller als Reippersberger Bürger deshalb bei der Leitung des Hohenloher Freilandmuseums in Wackershofen für eine Übernahme geworben. Das Vorhaben scheiterte aber zunächst...