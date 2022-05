Gasverbraucher hat der Krieg Russlands in der Ukraine kalt erwischt. Der Preis für den fossilen Brennstoff schnellt in die Höhe. Das hat auch Überlegungen im Gaildorfer Gemeinderat ausgelöst. Denn für den Start in die Freibadsaison wird auf dem Kieselberg eine Menge Gas verfeuert, um das Wasser...