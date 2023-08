Als Werner Grau am 5. Oktober 1968 in der Turn- und Festhalle Unterrot das Thema Freibad ansprach, stand er bereits ein paar Minuten am Rednerpult. In dieser Bürgerversammlung skizzierte der erst seit zwei Jahren amtierende Rathauschef vor etwa 200 Bürgerinnen und Bürgern Perspektiven für die no...