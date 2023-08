Ein 20 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er am Samstagnachmittag in unmittelbarer Nähe zum Gewerbepark Hohenlohe bei Kupferzell eine Frau und deren Hund mit seinem Auto absichtlich angefahren haben soll. Die 29-Jährige wurde in ein Maisfeld geschleudert und erlitt lebensgefährlich...