Anwohner sahen in den Morgenstunden am Mittwoch den Einbrecher noch mit dem Fahrrad wegfahren. Zuvor hatte ein unbekannter Täter ein Schaufenster des Fotografiegeschäfts Ulmer in der Neuen Straße eingeschlagen. „Er hat elf Kameras und Objektive mitgenommen“, sagt Sonja Ulmer-Köhn, die das Ge...