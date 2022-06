Am kommenden Wochenende steht Rosengarten ganz im Zeichen des großen Futterns: Zum Food Truck Festival am Samstag und Sonntag rollen 14 leckere Lastwagen auf dem Hartplatz bei der Rosengartenhalle an. Mit 50 besonderen Veranstaltungen feiert die 1972 gegründete Gemeinde dieses Jahr ihren runden G...