In der Bevölkerung brodelt die Gerüchteküche bereits seit Langem. Es geht um Mutmaßungen über eine neue geplante Flüchtlingsunterkunft im früheren Verwaltungsgebäude der Firma AS-Motor in Oberrot. Den Fragen dazu steht Bürgermeister Peter Keilhofer in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mo...