Das Verwaltungsgebäude auf dem Steinäcker-Areal in Oberrot, dem ehemaligen AS-Gelände. In dem Verwaltungsgebäude wird das Landratsamt eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge unterbringen, der Mietvertrag ist unterzeichnet. Die Gemeinde will für die Anschlussunterbringung einen Untermietvertrag abschließen. © Foto: Richard Färber