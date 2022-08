Wegen Streitigkeiten musste die Polizei gleich zwei Mal in der Nacht zum Freitag zur Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen ausrücken. Zunächst wurde gegen 22 Uhr vom Sicherheitsdienst eine Streitigkeit mit einer zunächst unbekannten Anzahl von Personen in einem Gebäude der Landeserstaufnahme ge...