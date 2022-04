Exakt 66 Pflegeplätze hat die „Seniorenheimat Schuppert“ in Gschwend. Ein eigentlich belegtes Zimmer in dem in der Buschbergstraße im Ortszentrum gelegenen Pflegeheim ist seit zwei Wochen leer. Heinz Thomas W. verließ es am Freitag, 8. April – und kehrte nicht zurück. „Die Situation bed...