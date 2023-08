Wer momentan öfters mal abends am Kocher von Gaildorf in Richtung Münster entlangspaziert, dem wird aufgefallen sein, dass auf der Kocherwiese fleißig geschafft wird. Die Limpurger Flößerzunft, im Vordergrund ist Felix Moser zu sehen, baut ein neues Floß für das Floßfest und trotzt der Hitze. Das alte Floß „Berta“ wird zudem erneut ertüchtigt. So kann der Verein dieses Jahr mit zwei Holzfuhrwerken an den Start gehen und Besucherinnen und Besucher über den Kocher chauffieren.