„Es ist ja nichts Neues, ein Sportangebot an der frischen Luft. Schon vor 200 Jahren sagte der Hofarzt von Johann Wolfgang von Goethe, dass die Menschen am ältesten würden, die viel Bewegung an frischer Luft haben“, beginnt Günter Gropper, erster Vorsitzender des Stadtseniorenrats in Schwäbi...