In circa einer halben Stunde war das Spektakel zwischen den Sulzbach-Laufener Teilorten Haslach und Aichenrain vorbei: Am Donnerstagmorgen wurde der Löschwasserbehälter mittels Kran in die ausgehobene Baugrube eingesetzt. „Lieferung und das Einsetzen verliefen problemlos“, berichtet Christoph Boitin vom Murrhardter Ingenieurbüro Riker + Rebmann. Zur Unterstützung waren Mitarbeiter des Bauhofs vor Ort.

16 Meter lang und fünf Tonnen schwer

Der Löschwasserbehälter besteht aus Kunststoff, genauer gesagt aus Polypropylen, und ist fünf Tonnen schwer. Er hat einen Durchmesser von 3,2 Metern, ist 16 Meter lang und hat ein Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern. Nach Bürgermeister Bocks Prognose sollten die Arbeiten in den nächsten beiden Woche abgeschlossen sein.