Mit einem Sachschaden von rund 100 000 ist laut vorläufigen Polizeiangaben zu rechnen. Am Montag gegen 18:30 Uhr geriet zwischen Neu- und Altfürstenhütte eine Feldscheune in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand. Das Holzgebäude stürzte während der Löscharbeiten ein. Gegen 20 Uhr war der Brand beinahe vollständig gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehren Sulzbach, Murrhardt und Großerlach waren mit elf Fahrzeugen und 73 Einsatzkräften vor Ort.