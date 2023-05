In der Helmut-Glock-Straße in Welzheim kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr im Bereich eines Carports zu einem Brand. Die Ursache dafür ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Auch Wohnhäuser beschädigt

Die Flammen griffen auch auf zwei angrenzende Einfamilienhäuser über. Durch das Feuer wurde eine ...