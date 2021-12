Endlich wieder ausgelassen am Weiberfasching in der Kultur- und Festhalle in Oberrot feiern – das wünschen sich viele Fastnachtsnarren im Rottal und darüber hinaus und natürlich auch der FC Oberrot als Veranstalter. Der Weiberfasching dort ist Kult und hat Tradition. Nachdem er dieses Jahr coro...