Es ist noch nicht ganz 10 Uhr am Samstagmorgen, da erwartet Gebhard Würth, Friedrich Zahn und Dr. Ulrich Bauer bereits ein Mann aus der Ukraine. Sein Anliegen: in der Fahrradwerkstatt in Unterrot, die jeden ersten Samstag im Monat zwei Stunden lang geöffnet ist, einen fahrbaren Untersatz finden.

Et...