Täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren – diese Idee scheitert bei vielen Menschen in Deutschland wohl an einem Punkt: Sie fühlen sich nicht sicher auf den Straßen. Das ist auch ein Resultat für Gaildorf aus dem „Fahrradklima-Test“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) von 2020. All...